Wieder Hai-Angriff in Ägypten: Frau beim Baden am Arm verletzt

Eine Frau ist bei einem Hai-Angriff im Roten Meer in der ägyptischen Stadt Dahab verletzt worden. Wie örtliche Behörden mitteilten, handelte es sich bei der Frau um eine Ägypterin. Über die Verletzungen gibt es von offizieller Stelle keine genauen Angaben. Medienberichten zufolge soll sie eine schwere Verletzung an einem Arm erlitten haben. Laut dem Nachrichtenportal Thenationalnews.com wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich in stabilem Zustand.

Der betreffliche Strandabschnitt wurde für weitere Untersuchungen gesperrt. Ermittler sollen nun die Ursache für die Attacke klären.

Es ist bereits die zweite Hai-Attacke binnen weniger Monate in Ägypten. Erst kürzlich wurde ein Mann in der Nähe des beliebten Ferienortes Hurghada beim Baden von einem Hai getötet.

Tödliche Hai-Angriffe im Roten Meer gab es schon einige: Im Jahr 2022 wurden zwei Urlauberinnen an nur einem Tag von einem Hai getötet – ebenfalls in der Nähe von Hurghada fiel zunächst eine 68-jährige Österreicherin einem Tier zum Opfer. Kurz darauf wurde eine zweite Schwimmerin etwa 600 Meter weiter auch von einem Hai getötet.