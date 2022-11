Wieder Haus in Nairobi eingestürzt - Zwei Tote Ein sechsstöckiges Wohnhaus stürzt ein. Warum? Zwei Menschen verlieren dabei ihr Leben. dpa

Nairobi -Bei einem Einsturz eines sechsstöckigen Wohnhauses in einem Vorort der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind zwei Menschen getötet worden. Trümmer hätten am Donnerstagmorgen die zwei schlafenden Bewohner in einem benachbarten Haus getroffen, teilten örtliche Rettungskräfte mit.