Wieder mehr Besucher in Zoo und Tierpark Berlin

Berlin -Zoo und Tierpark Berlin haben im Jahr 2022 fast so viele Besucher wie vor der Corona-Pandemie verzeichnet. Rund 5,2 Millionen Menschen strömten im vergangenen Jahr zu den Tiergehegen, wie der Berliner Zoo am Freitag mitteilte. Das seien fast so viele Besucher wie noch im Jahr 2019 (5,4 Millionen).