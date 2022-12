Wieder mehr Geldautomaten in Brandenburg gesprengt Es ist so etwas wie der moderne Banküberfall: Mit der Sprengung von Geldautomaten machen rücksichtslose Kriminelle auch in Brandenburg schnelle Beute. Inzwis... dpa

Potsdam -Die Zahl der Sprengungen von Geldautomaten ist in Brandenburg in diesem Jahr wieder deutlich gestiegen. Bislang habe es 2022 bereits 8 solcher Angriffe gegeben, nach 1 im vergangenen Jahr, berichtete der Sprecher des Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, auf Anfrage. Damit sei die Zahl dieser „modernen Banküberfälle“ nach einem deutlichen Rückgang in den vergangenen Jahren wieder deutlich steigend, berichtete er. Im Jahr 2020 gab es 2 dieser Taten und im Jahr zuvor 5. Noch im Jahr 2018 hatte es 14 Angriffe auf Geldautomaten gegeben, davon 6 Versuche.