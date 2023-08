Wieder Putsch in Afrika: Militär in Gabun verkündet Machtübernahme

Nur wenige Tage nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen haben Vertreter des Militärs in Gabun im Staatsfernsehen die Übernahme der Macht in dem zentralafrikanischen Land verkündet. Die Wahlergebnisse seien gefälscht, sagte eine Gruppe von Offizieren am Mittwochmorgen im Staatsfernsehen.

Staatliche Institutionen seien ab sofort aufgelöst, die Wahlergebnisse annulliert und die Grenzen des Landes geschlossen, hieß es vonseiten der Gruppe, die sich als Ausschuss für Übergang und Wiederherstellung von Institutionen (CTRI) bezeichnete. Sie hätten beschlossen, dem aktuellen Regime ein Ende zu setzen, um „den Frieden im Land zu wahren“, erklärten die Militärs. Die Landesgrenzen seien bis auf Weiteres geschlossen.

Seit Wahltag: Abendliche Ausgangssperre und kein Zugang zum Internet

Die Abstimmung vom 26. August hatte für Kritik gesorgt. Während der Auszählung der Stimmen hatte die Regierung am Wochenende den Internetzugang gesperrt, eine Ausgangssperre von 19 bis 6 Uhr verhängt und mehreren französischen Rundfunksendern die Ausstrahlung verboten.

Die Wahl war zudem durch das Fehlen internationaler Beobachter geprägt. Anfragen ausländischer Journalisten auf Akkreditierung wurden systematisch abgelehnt. Journalisten, die mit internationalen Sendern zusammenarbeiten, berichteten übereinstimmend von Schüssen in der Hauptstadt Libreville am Mittwochmorgen.

Dritte Amtszeit von Präsident Bongo: Bereits der zweite Putschversuch

Der gesundheitlich angeschlagene Präsident Ali Bongo Ondimba war am Mittwochmorgen mit einer zwei Drittel Mehrheit von der Wahlkommission zum Wahlsieger erklärt worden. Wenige Stunden zuvor hatte die Wahlbehörde Bongo mit 64,27 Prozent der Stimmen zum Sieger der Wahl erklärt. Bongos größter Herausforderer, Albert Ondo Ossa, erhielt demnach 30,77 Prozent der Stimmen. Es würde sich um die dritte Amtszeit Bongos handeln, dessen Familie seit mehr als 50 Jahren regiert.

2019 gab es bereits einen Putschversuch gegen Bongo, allerdings erfolglos. Die Anzahl der afrikanischen Länder, in denen das Militär regiert, hat in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen. Erst im Juli putsche sich im Niger das Militär an die Macht.