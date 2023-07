Wieder Schlägerei im Prinzenbad in Kreuzberg: Ein Verletzter

Ausweiskontrollen und Einlassstopps halfen am Sonntag im Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg nicht. Es kam wieder zu einer Auseinandersetzung.

Vor dem Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg war der Andrang am Wochenende wieder groß.

Trotz verschärfter Kontrollen ist es im Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg am Sonntagabend erneut zu einer Schlägerei gekommen. Wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung sagte, gerieten zunächst fünf Personen in Streit. Ein Mann wollte den Konflikt schlichten und wurde im Anschluss von zwei Männern aus der Gruppe attackiert und verletzt.

Der attackierte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die Personalien von den zwei Angreifern auf. Die genauen Hintergründe des Streits sind unklar. „Wir ermitteln, eine Massenschlägerei war das aber nicht“, so der Sprecher.

Nach Randale: Seit Samstag neue Regeln in Berliner Freibädern

Nach wiederholter Gewalt in Berliner Freibädern hatten die Betreiber und der Berliner Senat schärfere Sicherheitsmaßnahmen verfügt. Seit letztem Samstag ist der Eintritt in die Bäder demnach nur noch mit einem Ausweis möglich. Neben dem Personalausweis könnten Besucherinnen und Besucher ihren Führerschein oder einen Schülerausweis vorzeigen, hieß es. Streng kontrolliert wurde der Lichtbildausweis dpa-Reportern zufolge beim Einlass indes nicht.

Um überfüllte Bäder zu vermeiden, sollten zudem künftig deutlich früher als bislang Einlass-Stopps verhängt und das Sicherheitspersonal aufgestockt werden. Auslöser waren Auseinandersetzungen in Freibädern in Neukölln und Kreuzberg. Das Columbiabad in Neukölln wurde am vergangenen Sonntag zum wiederholten Mal geräumt. Seither war das beliebte Bad wegen hohen Krankenstandes geschlossen. Es soll erst an diesem Montag wieder öffnen, wie die Bäder-Betriebe mitteilten.