Wieder Schlägerei in Freibad: Zahlreiche Hausverbote

Berlin -Der Sommer ist da - und mit ihm Polizeieinsätze in Berliner Freibädern, weil es zu Tumulten und Schlägereien kommt. Im Sommerbad Pankow mussten Polizisten zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen einschreiten. Auslöser war am Montagabend ein Streit zwischen zwei Schwimmmeistern und zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Als vier Sicherheitsmitarbeiter hinzugekommen seien, soll eine Gruppe von rund 30 Jugendlichen herbeigeeilt sein. Die Situation eskalierte und es kam zur Schlägerei. Ein Großteil der Gruppe flüchtete, bevor Polizistinnen und Polizisten eintrafen. Die Beamten konnten jedoch die beiden Jugendlichen ausmachen, die zuvor mit den Bademeistern in Streit geraten waren.

Die Polizei stellte die Personalien fest und benachrichtigte die Eltern. Gegen die Jugendlichen wird wegen Landfriedensbruchs, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Da der 16-Jährige im Gesicht und an einem Arm verletzt war, wurde er ambulant in einem Krankenhaus behandelt, wie es hieß. Ein Schwimmmeister (39) klagte über Schmerzen am Rumpf, ließ sich laut Polizei aber nicht behandeln.

Bereits vor zwei Wochen war es im Sommerbad Pankow zu einer Prügelei gekommen. Auch damals waren ein 14- und ein 16-Jähriger beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich aber nicht um dieselben Jugendlichen, sagte eine Polizeisprecherin.

Insbesondere im Sommer kommt es immer wieder zu aggressiven Vorfällen in Berliner Schwimmbädern. Wegen diverser Vorkommnisse haben die Berliner Bäder-Betriebe in den vergangenen fünf Jahren insgesamt fast 1300 Hausverbote in allen Einrichtungen ausgesprochen, wie aus einer Antwort des Senats für Inneres und Sport auf eine parlamentarische Anfrage der AfD hervorgeht. Mehr als die Hälfte (737) wurden demnach nach Vorfällen in Freibädern ausgesprochen.

Die meisten Hausverbote gab nach den Angaben im Sommerbad Pankow (211), es folgen das Sommerbad am Insulaner (102) in Steglitz und das Bad in Neukölln (94). Während vor fünf Jahren 572 Hausverbote erteilt wurden, waren es im Jahr 2022 lediglich 133. Die Bäderbetriebe führen dies vor allem auf die unterschiedlichen Besucherzahlen zurück. 2018 sei ein heißer Sommer mit mehr als zwei Millionen Badegästen gewesen, erklärte eine Sprecherin am Dienstag. Im vergangenen Jahr seien es rund 1,7 Millionen Menschen gewesen.

Die Verbote wurden nach den Angaben überwiegend wegen Verstößen gegen die Haus- und Badeordnung ausgesprochen. Häufig hatten Badegäste auch keinen Eintritt gezahlt. Eher selten waren Straftaten der Grund. Für das Jahr 2022 etwa werden sieben Körperverletzungen, sechs Bedrohungen, zwei Sexualdelikte und zehn Beleidigungen genannt.

Im vergangenen Sommer war es mehrfach in verschiedenen Freibädern zu Streitereien und Tumulten zwischen Gruppen junger Männer und dem Wachpersonal gekommen. Die Polizei musste eingreifen. Einmal gingen Angreifer mit Schlagwaffen und Reizgas gezielt auf Wachleute los.

Die Bäder-Betriebe sprechen von Einzelfällen angesichts der vielen Bäder und Öffnungstage in einem langen Sommer mit Millionen Besuchern. Seit 2011 gibt es das Projekt „Bleib cool am Pool“, bei dem in den Sommerferien junge Konfliktlotsen an heißen Wochenenden die Gemüter in den Warteschlangen am Sprungturm, an der Rutsche und im Kinderbecken beruhigen sollen. Sie berichten, dass viele Randalierer bekannt seien, ein Hausverbot sei aber kaum zu kontrollieren, so dass es immer wieder zu Problemen mit denselben jungen Männern käme.

Die Bäder-Betriebe setzen zudem an heißen Wochenenden Mitarbeiter von privaten Sicherheitsfirmen ein. Rund 1,5 Millionen Euro werden dafür pro Jahr ausgegeben.