Wieder Silvesterparty am Brandenburger Tor Zwei Jahre hat die Pandemie vielen die Feierlaune verdorben. Jetzt steigt erstmals wieder eine große Show am Brandenburger Tor. dpa

dpatopbilder - Vor dem Brandenburger Tor findet die ZDF-Silvester-Show statt. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -Nach der Corona-Zwangspause hat Berlin am Samstag erstmals wieder eine Silvesterparty mit Publikum am Brandenburger Tor veranstaltet. Zum Jahreswechsel strömten nach Angaben von Visit Berlin auch viele Touristen in die Hauptstadt, so dass Hotels 80 bis 90 Prozent Auslastung erwarteten. Hunderte Einsatzkräfte waren in Bereitschaft und erwarteten eine unruhige Nacht.