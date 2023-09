Wieder Wohnmobile in Berlin-Marzahn in Brand gesteckt

In Berlin-Marzahn haben die zweite Nacht infolge Wohnmobile gebrannt. In der Nacht zu Samstag ging zunächst ein Wohnmobil in der Marzahner Promenade in Flammen auf. Wie die Berliner Feuerwehr auf X mitteilt, standen jetzt auch in der Nacht zu Sonntag zwei Wohnmobile in der Märkischen Allee in Flammen.

Zudem wurde ein Anhänger und sechs weitere Autos beschädigt. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften vor Ort verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

#Märkische_Allee in #Marzahn. Hier kam es vergangene Nacht zu einem #Brand zweier Wohnmobile und eines Anhängers in ganzer Ausdehnung. 6 weitere Pkw beschädigt. Wir waren mit 18 Kräften vor Ort und setzten u.a. 2 C-Rohre und 4 Pressluftatmer ein. Verletzt wurde niemand.#EstuK pic.twitter.com/HPbVCQh6tj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 24, 2023