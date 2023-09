Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bleibt CDU-Vorsitzender in der Hauptstadt. Für den 50-Jährigen, der keinen Gegenkandidaten hatte, stimmten am Samstag bei einem Parteitag in Neukölln 249 Delegierte bei 10 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Das entspricht einer Zustimmung von 94,7 Prozent. Die CDU sprach von rund 96 Prozent, weil sie im Unterschied zu anderen Parteien die Enthaltungen nicht berücksichtigt. Zu seiner Wiederwahl sagte Wegner: „Das ist genau das Signal, das diese Stadt braucht.“

Wegner ist seit Mai 2019 CDU-Chef in Berlin. Bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar dieses Jahres führte er die CDU nach langen Jahren in der Opposition wieder an die Macht: Sie gewann die Wahl und regiert seit April gemeinsam mit der SPD. Mit Wegner stellt die Partei erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder einen Regierenden Bürgermeister in Berlin. Seine Wiederwahl galt als sicher.

CDU-Chef Wegner: Berlin bekommt den Politikwechsel

Die Berliner CDU will laut Wegner nach ihrer Regierungsübernahme im April konsequent einen Politikwechsel in der Stadt vorantreiben. „Die Berlinerinnen und Berliner haben den Wechsel gewählt, und ich kann nur sagen: Diesen Wechsel machen wir jetzt auch“, sagte der Regierende Bürgermeister am Samstag auf einem Parteitag in Neukölln.

„Es gibt einen politischen Richtungswechsel in Berlin“, führte er aus. „Weg von Ideologie hin zu Pragmatismus, weg von Klientelpolitik hin zum Blick auf alle, weg von Spaltung, nicht Innenstadt oder Außenbezirke, nicht entweder oder, mehr sowohl als auch.“ Das sei das Motto der CDU in Regierungsverantwortung.

Als eines von mehreren Beispielen nannte Wegner die Mobilitätspolitik, bei der die Stadt dank der Grünen, die hier jahrelang Verantwortung trugen, gespalten sei. Die Grünen hätten nicht viel mehr geschafft, als die Friedrichstraße zum „Sperrmüllabwurfplatz“ zu machen, meinte er.

Er spielte darauf an, dass ein Abschnitt der Straße längere Zeit für den motorisierten Verkehr gesperrt war, um sie zur „Flanierzone“ umzubauen. CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner hob die Sperrung als eine ihre ersten Amtshandlungen wieder auf.

„Wir glauben schon daran, dass die Menschen selber entscheiden können, wie sie sich in der Stadt bewegen wollen“, so Wegner. „Und wenn die Menschen weiterhin mit dem Auto unterwegs sein wollen, und viele müssen das, dann sollen sie das auch tun.“ Die CDU stehe für eine Mobilitätspolitik für Fußgänger, Rad- und Autofahrer oder Nutzer des ÖPNV gleichermaßen.

Einen Kurswechsel geben es auch in der Bildungspolitik, bei Digitalisierung oder Verwaltungsmodernisierung, so Wegner. Polizei und Feuerwehr würden besser ausgestattet. Und: „Wir werden der Polizei, der Feuerwehr, Ordnungsämtern den Rückhalt geben, den sie verdienen. Wer uns beschützt, den beschützen wir.“

Wegner sagte weiter: „Ich will, dass Berlin an jeder Stelle sicher ist, auch am Görlitzer Park.“ Neben der Inneren Sicherheit sehe er bei der sozialen Sicherheit eine Schwerpunktfrage.