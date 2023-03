Wien: Hinweise auf islamistische Anschlagspläne – Polizei im Großeinsatz

Die Einsatzkräfte in der österreichischen Hauptstadt sind derzeit in Alarmbereitschaft. Es gibt wohl Hinweise auf einen geplanten Anschlag auf Kirchen.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei fährt am Stubenring. Die Wiener Polizei ist wegen einer terroristischen Bedrohung in der österreichischen Hauptstadt in Alarmbereitschaft. Tobias Steinmaurer/dpa