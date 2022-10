Wiener Opernball 2023: Tanzen für den guten Zweck Das neue Konzept des Wiener Opernballs sieht vor, mit den Einnahmen auch Spenden zu finanzieren. Wer profitiert davon? dpa

Wien -Der Wiener Opernball soll nach zwei Jahren Corona-Pause am 16. Februar 2023 mit einem neuen Charity-Konzept stattfinden. Wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten, werden diesmal zehn Prozent der Karteneinnahmen Hilfsorganisationen zugutekommen, die Menschen in Österreich unterstützen. Auch mit dem gastronomischen Umsatz sollen Spenden finanziert werden.