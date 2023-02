Wilderei-Prozess gegen verurteilten Polizistenmörder Wegen des Mordes an einer 24 Jahre alten Polizeianwärterin und einem Polizeikommissar (29) ist der Angeklagte bereits verurteilt worden. Jetzt muss er sich w... dpa

Neunkirchen -Gegen den wegen Mordes an zwei Polizisten nahe Kusel zu lebenslanger Haft verurteilten Mann hat am Dienstag vor dem Amtsgericht im saarländischen Neunkirchen ein weiterer Prozess begonnen. Dort muss sich der 39-Jährige wegen Jagdwilderei, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie der falschen Verdächtigung verantworten.