Russische Behörden werden nächstes Jahr außerhalb von Moskau mit dem Bau eines Dorfes für konservativ gesinnte Amerikaner und Kanadier beginnen, wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti am Donnerstag berichtete.

„In der Region Moskau werden sie 2024 mit dem Bau eines Dorfes für Amerikaner und Kanadier beginnen, die umziehen wollen“, sagte Timur Beslangurow, Partner der Anwaltskanzlei VISTA Immigration, die an der Beschaffung russischer Dokumente beteiligt ist. „Etwa 200 Familien wollen aus ideologischen Gründen auswandern“. Ihm zufolge habe die Verwaltung der Region Moskau grünes Licht für den Bau des Expat-Dorfes gegeben. Es werde jedoch von künftigen Siedlern finanziert.

Laut Beslangurov würden zehntausende Menschen gerne nach Russland ziehen – Ausländer ohne russische Wurzeln. „Der Grund ist die Vermittlung radikaler Werte: Heute gibt es 70 Geschlechter, es ist nicht bekannt, was als Nächstes passieren wird“, so Beslangurow.



Wie die Nachrichtenseite The Moscow Times berichtet, wurde der Bau eines Migrantendorfes für Amerikaner und Kanadier von offizieller Seite noch nicht öffentlich angekündigt.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist die Zahl westlicher Auswanderer in Russland stark zurückgegangen, was vor allem auf Reisebeschränkungen, Sanktionen und die Schließung vieler westlicher Unternehmen zurückzuführen ist. Wie viele amerikanische Passinhaber es noch gibt, ist unklar. Laut einem Sprecher der amerikanischen Botschaft, der kürzlich von Politico zitiert wurde, „ist die Zahl der US-Bürger in jedem Land schwankend, und wir möchten keine Zahl angeben, die veraltet oder ungenau ist.“



Dennoch verzeichneten die Daten des Bundessicherheitsdienstes (FSB) Anfang 2023 einen Anstieg der Besuche aus Tourismus-, Arbeits-, Studien- und Geschäftsgründen in Russland.