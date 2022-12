Will Smith als gejagter Sklave in „Emancipation“ „Emancipation“ erzählt die spektakuläre Geschichte eines Sklaven in den US-Südstaaten, der sich 1863 in die Freiheit rettet. Will Smith spielt die Hauptrolle... Barbara Munker , dpa

HANDOUT - Will Smith (l) und Ben Foster in einer Szene aus «Emancipation». Quantrell Colbert/Apple TV+/dpa

Los Angeles -Bei den Dreharbeiten zu dem Sklavendrama „Emancipation“ im Jahr 2021 konnte Hollywood-Star Will Smith nicht ahnen, was für ein Vorfall sein Herzensprojekt Monate später überschatten würde. In dem Historien-Thriller verkörpert der 54-Jährige einen misshandelten Sklaven in den US-Südstaaten im Jahr 1863, dem die Flucht in die Freiheit gelingt. Das über 100 Millionen Dollar teure Filmepos unter der Regie von Action-Experte Antoine Fuqua, von Smith mitproduziert, startet jetzt weltweit auf Apple TV+.