William zeigt sich auf Weihnachtskarte im Freizeitlook Locker und nahbar: Nach dem britischen König und seiner Frau, hat nun auch der Thronfolger, Prinz William, mit seiner Familie, die traditionelle Weihnachtska... dpa

London -Trotz seiner neuen Rolle als britischer Thronfolger gibt sich Prinz William auf der diesjährigen royalen Weihnachtskarte mit seiner Familie betont locker und nahbar. Der 40-Jährige und seine Frau Kate (ebenfalls 40) gehen auf dem am Mittwoch veröffentlichten Foto gemeinsam mit ihren Kindern George (9), Charlotte (7) und Louis (4) Hand in Hand einen Spazierweg in der Grafschaft Norfolk entlang.