„Willst du wirklich hier alt werden?“ Schweizer Werbeagentur macht Berlin madig

Anstatt sich „in der Spree eine seltene Hautkrankheit einzufangen“, lockt das Schweizer Unternehmen mit dem Sprung in kristallklare Seen. Wie unverschämt ist der Werbe-Gag?

Eine Werbekampagne aus der Schweiz will Berlin in ein schlechtes Licht rücken.

Eine Werbekampagne aus der Schweiz will Berlin in ein schlechtes Licht rücken. imago/Dirk Sattler

Eine Schweizer Werbeagentur fordert Berlinerinnen und Berliner auf, die deutsche Hauptstadt für Zürich zu verlassen. Offenbar trieb der enorme Fachkräftemangel in der Schweiz das Unternehmen zu der ungewöhnlich frechen Aktion. Das geht aus einem Bericht des Portals I am Expat hervor. Zuvor berichtete die Schweizer Zeitung 20 Minuten.

Auf dem von der Zürcher Agentur Wirz entworfenen Werbebanner war zu lesen: „Nichts gegen Berlin. Aber du willst doch nicht ernsthaft hier alt werden?“ Das Banner sei mehrere Tage lang durch die Stadt gefahren worden. Mit der Kampagne wolle man Grafikdesigner und Angestellte in anderen kreativen Berufen nach Zürich und in die Schweiz locken.

Menschen in der Schweiz gehören zu den glücklichsten der Welt

Auf der Webseite der Kampagne heißt es weiter: „Wenn Sie Lust haben, in einen kristallklaren See zu springen, anstatt sich in der Spree eine seltene Hautkrankheit einzufangen... dann sollten wir uns unbedingt melden.“ Schließlich weist die Anzeige auch darauf hin, dass die Menschen in der Schweiz zu den glücklichsten der Welt gehören und dass drei der lebenswertesten Städte der Welt in der Alpennation liegen würden.

Der Kreativdirektor von Wirz, Caspar Heuss, erklärte gegenüber 20 Minuten dass die Kampagne auf seinen persönlichen Erfahrungen mit Berlin basiert, nachdem er zehn Jahre in der Stadt gelebt hat. „Wenn man jung ist, ist es wunderbar. Aber irgendwann wird man zu alt für den ganzen Zirkus“, bemerkte er.

Nicht bei allen Berlinern kommt die Aktion gut an. „Nichts gegen Zürich. Aber was "frech“ sein soll, wirkt arrogant", kommentiert etwa ein Nutzer auf LinkedIn. Für Heuss sei die Kampagne bereits jetzt ein Erfolg: Bislang seien aufgrund der Aktion bereits 25 Bewerbungen bei der Agentur eingegangen.