Willy Brandts Auto in Berlin gestohlen: Besitzer wütend auf die Polizei

Ein Mercedes 280, Baujahr 1972. Der ehemalige Kanzler Willy Brandt war einst in dem Oldtimer gefahren, der seinem heutigen Besitzer in Berlin gestohlen wurde.

Ein Mercedes 280, Baujahr 1972. Der ehemalige Kanzler Willy Brandt war einst in dem Oldtimer gefahren, der seinem heutigen Besitzer in Berlin gestohlen wurde. imago/Sebastian Geisler

Der neue Besitzer eines Oldtimers aus dem früheren Fuhrpark von Willy Brandt ist nach dem Diebstahl des Wagens nicht nur sauer auf die Übeltäter, sondern auch auf die Polizei. Dem Betreiber eines Oldtimer-Verleihs in Nordrhein-Westfalen Sebastian Rother gehörte das Auto zuletzt. Die Nachrichten zweier Briefe, die ihn kürzlich aus Berlin erreichten, sind für ihn kaum zu fassen.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach einem Bericht von T-Online um einen Mercedes 280, Baujahr 1972. Erstbesitzer war die Berliner SPD, geführt von Kanzler Willy Brandt. Anfang Mai dieses Jahres ist der Wagen mitten in der Nacht in Berlin-Westend gestohlen worden. 25.000 Euro habe Rother in der Restaurierung des Wagens gesteckt.

Rother soll Knöllchen für Diebe bezahlen

Groll hegt Rother dem Bericht zufolge nicht nur gegen die Diebe, sondern auch gegen die Polizei. Nachdem im Mai der Wagen gestohlen wurde, hat Rother von der Berliner Staatsanwaltschaft erfahren, dass das Verfahren gegen die Diebe eingestellt würde. In einem zweiten Brief fordert die Bußgeldstelle 55 Euro von Rother: „Willys Wagen“ habe am 7. Juni 2022 um 15.08 Uhr im absoluten Halteverbot im Stadtteil Siemensstadt geparkt – rund fünf Wochen nachdem das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde.

„Wenn's um den Einzug von Knöllchen geht, dann wird das mit voller Vehemenz nachverfolgt. Aber die Suche nach dem Wagen wurde eingestellt“, so Rother gegenüber T-Online. Ein funktionierender Austausch zwischen Berliner Polizei, der Bußgeldstelle und dem Kraftfahrtbundesamt in Flensburg sei offenbar nicht möglich. Auch vom Fahrzeug fehlt weiter jede Spur.