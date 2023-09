Wilmersdorf: Junge Frauen stehlen Schmuck und Taschen aus Wohnung

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag drei mutmaßliche Einbrecherinnen im Alter von 15, 16 und 21 Jahren in Berlin-Wilmersdorf festgenommen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Anwohner die drei im Flur des Hauses in der Sächsischen Straße bemerkt. Nachdem er verdächtige Geräusche aus einer der oberen Etagen gehört hatte, rief er die Polizei.

In zivil gekleidete Beamte übernahmen und beobachteten die Tatverdächtigen, wie sie das Haus mit mehreren Taschen verließen. Sie hielten sie kurz danach an und nahmen sie fest. In den Taschen fanden die Beamten Schmuck, Uhren, Handtaschen und das mutmaßliche Tatwerkzeug. Die Tatverdächtigen sollen am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.