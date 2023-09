Wilmersdorf: Berliner Polizei erwischt Raser mit 126 km/h in 50er-Zone

In Berlin-Wilmersdorf ist am Montagnachmittag ein Autofahrer mit 126 km/h durch eine 50-km/h-Zone gefahren. Wie die Berliner Polizei auf X (ehemals Twitter) mitteilte, habe sogar der Messwagen gewackelt, so schnell sei das Auto unterwegs gewesen. Der Fahrer hat nun für mindestens drei Monate ein Fahrverbot, sowie zwei Punkte in Flensburg. Auch mit einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro müsse er rechnen, so die Polizei weiter.

Gestern Nachmittag wackelte sogar der Messwagen, als dieser Fahrer mit 126 km/h bei erlaubten 50 km/h an unseren Kolleg. der 2. BVHu in #Wilmersdorf vorbeiraste.

Er muss nun mit mindestens drei Monaten Fahrverbot, 2 #Flenspunkten und 800€ Bußgeld rechnen.

^tsm pic.twitter.com/iACjpR7AzE — Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 26, 2023