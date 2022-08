Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wilmersdorf sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen waren gegen 18.40 Uhr ein Skoda-Fahrer und ein Uber-Fahrer auf der Kreuzung Brandenburgische Straße/Wittelsbacherstraße zusammengestoßen, berichteten Einsatzkräfte vor Ort. Der Wagen des Uber-Fahrers landete zunächst auf dem Dach und rutschte dann in einen geparkten Mercedes. Wer wem die Vorfahrt genommen hatte, war zunächst unklar.

Einer der Autofahrer wurde nach Angaben der Feuerwehr am Unfallort medizinisch versorgt, der andere wurde zusammen mit einem Notarzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache ermittelt der zuständige Polizeiabschnitt. An dem Uber-Wagen entstand ein Totalschaden, auch der Skoda wurde schwer beschädigt. Die Brandenburgische Straße war für die Unfallaufnahme in Richtung Kurfürstendamm gesperrt.