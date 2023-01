Wilsberg startet mit Verkehrsunfall ins neue TV-Jahr Das war knapp. Beinahe wäre Wilsbergs Freund Ekki von einem Auto erfasst worden. Um einen Verkehrsunfall aber geht es in der neuen Folge des ZDF-Krimis nicht... Carsten Linnhoff , dpa

Münster -Georg Wilsberg schlendert mit Freund Ekki durch Münsters Innenstadt. Vorbei an einer Kirche laufen die beiden in Richtung Antiquariat und diskutieren dabei über moderne Verkaufsmethoden. Der Händler von gebrauchten Büchern und ständig klamme Privatdetektiv will lieber nichts Neues ausprobieren und sich auf seine Stammkunden konzentrieren. „Auf die zwei oder drei?“ fragt sein Freund ironisch - und wird von Wilsberg in letzter Sekunde von der Straße gezogen. Vor den Augen der beiden scheppert es. Ein Autofahrer kracht in mehrere geparkte Autos - und ist sofort tot.