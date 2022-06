Berlin - Schauspieler Wilson Gonzales Ochsenknecht hat sich nach eigenen Angaben einen doppelten Zehenbruch zugezogen. Er habe extra Schuhe angezogen, die das Manko kaschieren, sagte er am Rande des Deutschen Filmpreises am Freitag in Berlin. Nach zweieinhalb Jahren ohne Filmpreis sei die diesjährige Gala für ihn wie ein großes „Klassentreffen“. Ochsenknecht war zuletzt unter anderem in einer Dokusoap über seine Familie bei Sky zu sehen.