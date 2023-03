Wind und gebietsweise Regen in Berlin und Brandenburg Wind und gebietsweise Regen erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Tag mit w... dpa

Eine Frau joggt an einem grauen Tag am Ufer im Regierungsviertel entlang. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin /Potsdam -Wind und gebietsweise Regen erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, beginnt der Tag mit wechselnder Bewölkung. Am Vormittag regnet es zunächst im Bereich Prignitz, zum Mittag weitet sich der Regen in den Südosten aus und erreicht gegen Nachmittag Berlin. Dabei kommt es laut Vorhersage zu Windböen und vorübergehend zu Sturmböen - bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad. In der Nacht bleibt es weitestgehend trocken. Im Norden Brandenburgs kommt es zu Schneeregen und Graupelschauern. Örtlich tritt Glätte auf - bei Tiefstwerten um die null Grad.