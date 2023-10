Windböen und Wolken in Berlin und Brandenburg erwartet

Berlin/Potsdam -Windböen und Wolken erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg. Dabei kommt es am Vormittag zu Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte. Demnach bleibt es im Tagesverlauf stark bewölkt. Ab Mittag klingt der Regen ab, zeitweise treten Windböen auf. Vereinzelt werden stürmische Böen erwartet - bei Höchstwerten zwischen 12 und 14 Grad. Nachts wird es weiterhin wechselnd bis stark bewölkt, örtlich regnet es etwas. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 3 Grad im Norden Brandenburgs und 8 Grad in der Niederlausitz.

Am Mittwoch kommt es neben vielen Wolken auch zu heiteren Abschnitten. Dabei bleibt es überwiegend trocken, nur vereinzelt tritt leichter Regen auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 15 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es laut DWD wechselnd bewölkt. Es kühlt auf Werte zwischen 4 und 9 Grad ab.