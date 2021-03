Stuttgart - Die Wahllokale in Baden-Württemberg sind geschlossen. Nach den ersten Hochrechnungen von Infratest dimap kommen die Parteien auf folgende Anteile.

Die CDU erleidet damit, sollten sich die Zahlen bestätigen, ihr schlechtestes Wahlergebnis in ihrem einstigen Stammland. Allerdings könnte sie als Juniorpartner der Grünen weiterregieren. CDU-Generalsekretär Manuel Hagel erklärte: „Das ist ein ganz bitterer Abend für die CDU Baden-Württemberg.“ Man drücke sich nicht davor, weiter zu regieren. Aber der Ball liege nun bei den Grünen. Die Grünen hätten auch die Möglichkeit, mit SPD und FDP ein Ampel-Bündnis zu bilden.

In einer ersten Reaktion sagte der alte und voraussichtlich neue Ministerpräsident Winfried Kretschmann: „Baden-Württemberg und Grün passen gut zusammen.“ Er nehme den Auftrag in „Dankbarkeit und Demut“ an. Für den 72-Jährigen wäre es schon die dritte Wahlperiode an der Macht. Kretschmann versicherte, bei den Verhandlungen über eine Koalition „ans Ganze“ denken zu wollen. Baden-Württemberg brauche eine „verlässliche und stabile Regierung“, die einen klaren Kompass habe.

Hoher Anteil an Briefwählern

Wegen Corona haben viele Bürger diesmal per Brief gewählt. Die Beteiligung in den Wahllokalen war deutlich geringer. Die ARD rechnet in Baden-Württemberg mit einem Briefwähleranteil von 50 Prozent. Aufgrund dieser hohen Zahl kann sich das Wahlergebnis mit der Auszählung der Briefwahlstimmen noch stark verändern. Vermutet wird, dass der CDU die Masken-Affäre schadete. Viele Briefwähler dürften aber ihre Stimme bereits vor Bekanntwerden der Affäre abgegeben haben.

Foto: dpa/Marijan Murat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ging zusammen mit seiner Ehefrau Gerlinde am Vormittag in Laiz im Kreis Sigmaringen wählen.

Die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gelten als erster Stimmungstest vor der Bundestagswahl am 26. September. Für die Union, die bundesweit in den Umfragen weit vor den Grünen liegt, sind die Resultate der CDU in beiden Ländern ein schwerer Rückschlag.