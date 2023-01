Wintereinbruch zum Wochenstart erwartet Nach viel Grau und Matsch macht sich der Winter in Deutschland wieder bereit: Am Montag könnte es oberhalb von 300 bis 400 Meter Schnee geben. dpa

Offenbach -Nach milden Temperaturen und ungemütlichem Wetter kündigt sich zum Wochenstart der Winter an. „Die herannahende Kaltluft sorgt endlich wieder für winterliche Gefühle“, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Durch die kalte Luft werde die Schneefallgrenze in den kommenden Tagen weiter sinken.