Winterlich: Schlittenfahren in Brandenburg möglich Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich am Wochenende von seiner winterlichen Seite. Einer Schlittenfahrt steht am Samstagabend nichts mehr im Wege, ... dpa

Eine Frau geht bei Temperaturen um minus zwei Grad Celsius und strahlendem Sonnenschein an einem schneebedeckten Acker vorbei. Wolfgang Kumm/dpa

Potsdam/Berlin -Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich am Wochenende von seiner winterlichen Seite. Einer Schlittenfahrt steht am Samstagabend nichts mehr im Wege, zumindest im südlichen Brandenburg. Dort sollen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bis in die Nacht etwa 2 bis 5 cm Neuschnee fallen.