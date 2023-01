Winterliches Wochenende: Schlittenfahren in Brandenburg möglich

Am Wochenende bleibt es kalt in der Region. Ausflüge nach Brandenburg lohnen sich: Hier liegt genug Schnee für eine Schlittenfahrt.

Das Wetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich am Wochenende von seiner winterlichen Seite. Einer Schlittenfahrt steht am Samstagabend nichts mehr im Wege, zumindest im südlichen Brandenburg. Dort sollen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bis in die Nacht etwa zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee fallen.

Berliner müssen sich dagegen mit Schneematsch und Glätte begnügen. Die Höchsttemperaturen in Berlin und Brandenburg liegen am Samstag zwischen null und drei Grad. In Nordostbrandenburg kann es in der Nacht zum Sonntag Schneeregen geben.

Schneefall auch am Sonntag möglich

Der Sonntag beginnt ebenfalls mit Regen oder Schnee und überfrierender Nässe. Tagsüber werden maximal zwei Grad erreicht, bei einem schwachen bis mäßigen Nordostwind. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es auf den Straßen glatt und es kann stellenweise wieder Schnee vom Himmel kommen.

Zum Wochenstart erwarten die Meteorologen am Montag nur leicht höhere Temperaturen von bis zu drei Grad, bei Hochnebel und starker Bewölkung. Regen und Schnee sollen dann nicht mehr fallen, ebenso nicht in den folgenden Tagen.