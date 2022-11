Winterpause für Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel Kein „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ mehr in den kommenden Wochen. Das TV-Magazin kommt 2023 aber wieder. dpa

Berlin -Linda Zervakis (47) und Matthias Opdenhövel (52) gehen mit ihrem gemeinsamen TV-Magazin in die Winterpause. Ihr Format „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ verabschiedete sich am Mittwochabend mit einem Jahresbestwert in der Zielgruppe, wie der Sender am Donnerstag bekanntgab.