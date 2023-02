Winterspaß ade: Eisstadion Neukölln weiter defekt Schlittschuhläufer können in dieser Saison kaum noch damit rechnen, ihre Runden im Eisstadion Neukölln zu drehen. „Es ist nicht davon auszugehen, dass das Ei... dpa

ARCHIV - Besucher laufen auf der Eisfläche. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Schlittschuhläufer können in dieser Saison kaum noch damit rechnen, ihre Runden im Eisstadion Neukölln zu drehen. „Es ist nicht davon auszugehen, dass das Eisstadion noch öffnet. Es ist aber auch nicht ganz auszuschließen“, sagte der Sprecher des Bezirksamts, Christian Berg, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Die Reparaturarbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte Berg.