Wintwerwetter mit Schnee und Kälte Der Winter ist in Deutschland angekommen: Mit etwas Schnee und frostig kalten Nächten. dpa

Ein Snowboarder im Skigebiet am Sonnenberg im Oberharz. Swen Pförtner/dpa

Offenbach -Winterliches Wetter ist am dritten Adventswochenende in Deutschland endgültig angekommen. „Mittlerweile hat auch in den bisher noch frostfreien Regionen Väterchen Frost zugeschlagen und die ersten Frosttage wurden registriert“, teilte der Meteorologe Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Samstag schneie es vorwiegend im Alpenvorland. Bis zum Abend erwarten die Meteorologen eine Schneedecke von 1 bis 5 Zentimeter.