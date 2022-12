„Wir sind immer noch hier“: So geht es dem schwerkranken Pelé

Nach der Verschlechterung des Gesundheitszustands von Fußball-Legende Pelé hat dessen Tochter ein Foto mit ihrem Vater veröffentlicht. „Wir sind immer noch hier, im Kampf und im Glauben. Eine weitere gemeinsame Nacht“, schrieb Kely Cristina Nascimento zu dem am Freitag auf Instagram veröffentlichten Foto. Darauf ist zu sehen, wie sie ihren 82 Jahre alten Vater im Krankenhausbett umarmt.

Das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sich die Darmkrebs-Erkrankung des brasilianischen Fußball-Stars verschlimmert habe und er über Weihnachten im Krankenhaus bleiben müsse. Pelé benötige eine intensivere Betreuung aufgrund von Nieren- und Herzproblemen. Die Fußball-Legende befindet sich seit dem 29. November in dem Krankenhaus, um die Chemotherapie gegen einen Dickdarmtumor neu einzustellen. Medienberichten zufolge soll die Chemotherapie bei Pelé zuletzt nicht mehr angeschlagen haben.

Die Erklärung der Ärzte ließ die Sorgen um Pelé wachsen. Noch vor eineinhalb Wochen hatten die Ärzte erklärt, dass der 82-Jährige auf dem Weg der Besserung sei.

Neymar würdigt Pelé in Video

Brasiliens Fußball-Star Neymar würdigte Pelé in einem Video, das Kely Nascimento bei Instagram veröffentlichte. „Wie ihr wisst, ist Pelé ein Teil meiner Geschichte“, sagte Neymar darin unter anderem. Der Offensivspieler von Paris Saint-Germain teilte mit, er sei von einem Sponsor nominiert worden, Pelé mit einer Trophäe als „Spieler der Geschichte“ zu ehren. Einen solchen Spieler gebe es nur einmal. „König, unsere Liebe und unser Respekt für dich“, sagte Neymar.

Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. In den vergangenen Jahren hatte der Fußball-Weltmeister von 1958, 1962 und 1970 jedoch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.