Die Milliardenpleite von Wirecard hat international Schlagzeilen gemacht. Es war eine der größten Wirtschaftspleiten der deutschen Geschichte. Systematisch soll das ehemalige Dax-Unternehmen Bilanzen gefälscht haben. Die Betrugsmasche wurde innerhalb von Jahren aufgebaut, bis alles am Ende ganz schnell ging: Im Sommer 2020 meldete der börsennotierte Zahlungsdienstleister Insolvenz an, der Vorstandsvorsitzende Markus Braun wurde verhaftet und der Manager Jan Marsalek floh – neue Spuren führen nach Russland, in ein Moskauer Fine-Dining-Restaurant.

Seit seiner Flucht wird Marsalek von den deutschen Behörden mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Ihm drohen hierzulande bis zu 14 Jahre Haft, sollte es zu einer Verurteilung kommen. Es verdichten sich Hinweise darauf, dass Marsalek in Russland untergetaucht sein könnte. Zur Verschleierung seiner Identität soll er, nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung (SZ), inzwischen auch einen neuen Namen angenommen haben.

Wirecard: Heißt Jan Marsalek jetzt German Bazhenov?

Aus Jan Marsalek, dem führenden Kopf des Milliardenbetrugs, soll inzwischen German Bazhenov geworden sein. Trotz der neuen Identität soll Marsalek zumindest seinen luxuriösen Lebensstil beibehalten haben, den er schon in München gepflegt haben soll. In einem früheren Artikel berichtete die SZ über Marsaleks ausschweifendes Privatleben. Extravagante Partys inklusive Champagner-Rechnungen im Wert von mehreren hundert Euro und Sushi, serviert auf dem nackten Körper einer Frau, hätten auf dem Programm gestanden, so die SZ.

Fotos, die der SZ vorliegen, sollen Marsalek nun im Moskauer Nobelrestaurant La Marée zeigen, das für seinen Fisch bekannt ist und dafür auch vom russischen Präsidenten Wladimir Putin geschätzt werden soll.

Die neuen Informationen würden von Fotos, Videos und Dokumenten gestützt, die von den russischen und belarussischen Geheimdiensten stammen sollen, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die Authentizität der Quellen versieht die SZ allerdings selbst mit einem Fragezeichen.

dpa/Kay Nietfeld Ein Aktenordner mit Fahndungsfotos von Jan Marsalek im Untersuchungsausschuss des Bundestags.

Marsalek-Verhör: Eine Falle russischer Spione?

Gerüchte und ungesicherte Informationen über den Aufenthaltsort von Marsalek sind schon länger im Umlauf. Den Gerüchten zufolge soll sich Marsalek nach Moskau abgesetzt und in einer Moskauer Villengegend Zuflucht gefunden haben. Laut Business Insider verfüge auch der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) über diese Information. Zudem will der Business Insider erfahren haben, dass „die russische Gegenseite dem BND ein Angebot gemacht haben soll, Marsalek in Russland zu verhören. Der BND lehnte ab, der Dienst witterte eine Falle der russischen Spione“, heißt es in einem Artikel von Business Insider.

Der Süddeutschen Zeitung würden nun erstmals Dokumente vorliegen, die den Aufenthaltsort von Marsalek bestätigen sollen. Inzwischen soll der Flüchtige allerdings über einen russischen Pass verfügen. Eine Auslieferung nach Deutschland wäre somit ausgeschlossen, da Russland keine Staatsbürger ins Ausland ausliefert. Der Zugriff deutscher Ermittler könnte sich zudem noch schwieriger gestalten, weil Marsalek angeblich enge Beziehungen zu den russischen Geheimdiensten pflegen soll.