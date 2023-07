Seit seiner spektakulären Flucht vor drei Jahren fehlte vom Hauptverdächtigen im Wirecard-Skandal, Jan Marsalek, jede Spur. Nun hat er sich erstmals über seinen Verteidiger bei der Münchner Justiz gemeldet. Wie ein Sprecher des Landgerichts München I am Dienstag mitteilt, ist dort offenbar ein Brief von Marsaleks Anwalt eingegangen. Darüber berichtete zuerst die Wirtschaftswoche.

Laut der Zeitung soll Marsaleks Anwalt in dem Schreiben nicht konkret auf die gegen den österreichischen Manager erhobenen Betrugsvorwürfe eingegangen sein. Nach Informationen der Wirtschaftswoche hat er sich jedoch zum Drittpartnergeschäft des Unternehmens geäußert. Dabei soll er zu verstehen gegeben haben, dass dieses – anders als von der Staatsanwaltschaft bislang behauptet – sehr wohl existierte.

Laut Anklage erfand eine kriminelle Bande in der Führungsriege des Unternehmens mit Beteiligung des Ex-Vorstandschefs, Markus Braun, Scheingeschäfte, um Banken und Investoren zu täuschen. Braun zufolge waren die Geschäfte keineswegs erfunden, doch sollen die Erlöse von Marsalek und Co. beiseite geschafft worden sein.

Beim sogenannten Drittpartnergeschäft sollen zweifelhafte Kunden, die Wirecard nicht in seiner Firmendatenbank aufführen wollte, an weitere Händler ausgelagert worden sein. Darunter könnten dubiose Onlineshops gefallen sein, die beispielsweise wirkungslose Haarwuchsmittel verkauften. Um ihre Online-Zahlungsabwicklung mit dem System von Wirecard durchführen zu können, hätten sie hohe Summen hingelegt, die dann über die Drittpartner abgewickelt wurden, so die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft.

Jan Marsalek soll sich nach Russland abgesetzt haben

Im seit acht Monaten laufenden Münchner Wirecard-Prozess haben die Verteidiger von Braun den abwesenden Marsalek beschuldigt, den Konzern ohne Wissen und Zutun Brauns ausgeplündert haben. Er soll gemeinsam mit Komplizen zwei Milliarden Euro Geschäftserlöse veruntreut haben.

Der frühere Wirecard-Vorstand hatte sich im Sommer 2020 ins Ausland abgesetzt, als sich der Kollaps des einstigen Dax-Konzerns abzeichnete. Seine Spur verlor sich in Belarus. Seither wird er von den Behörden gesucht. Verschiedenen Medienberichten zufolge soll Marsalek nach Russland geflohen sein. Nach Jahren der Funkstille wurde sogar gerätselt, ob er noch lebt. Sein jetziges Lebenszeichen zeigt, dass er den aktuell laufenden Prozess verfolgt.

Der Prozess wird an diesem Mittwoch in München fortgesetzt. Im Zeugenstand Platz nehmen soll Brauns und Marsaleks ehemalige Vorstandskollegin Susanne Steidl, die bei Wirecard für die Produktentwicklung verantwortlich war. Die Managerin – auch sie wie Braun und Marsalek aus Österreich stammend – soll nicht in die kriminellen Geschäfte der Wirecard-Bande eingeweiht gewesen sein.

Am 25. Juni musste Wirecard Insolvenz anmelden, nachdem bekannt geworden war, dass 1,9 Milliarden Euro „fehlten“.