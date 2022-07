Die Inflationsrate in Deutschland hat sich im Juli laut vorläufiger Schätzung erneut etwas verlangsamt. Die Verbraucherpreise stiegen im Vorjahresvergleich um voraussichtlich 7,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate 7,6 Prozent im Vorjahresvergleich betragen.

Wie in den vergangenen Monaten stiegen auch im Juni besonders die Energiepreise – die Rate betrug 35,7 Prozent im Vorjahresvergleich, wie die Statistiker weiter mitteilten. Auch Nahrungsmittel verteuerten sich stark, hier kletterten die Preise um 14,8 Prozent. Die Preise für Dienstleistungen dagegen legten nur um 2,0 Prozent zu.

9-Euro-Ticket und Tankrabatt wirken sich auf Inflation aus

Sondereffekte wie die Auswirkungen des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts sind in den Ergebnissen enthalten, wie das Statistikamt erklärte. In welchem Ausmaß sie sich genau ausgewirkt haben, lasse sich mit den vorläufigen Ergebnissen aber noch nicht darstellen. Auf diese Effekte werde das Statistische Bundesamt mit der Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse am 13. Juli eingehen.