Embryonale Stammzellen in einem Labor Westend61/imago

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist es offenbar erstmals gelungen, menschliche Embryonen bis zu einem bestimmten Stadium künstlich zu erzeugen. Das berichtet der britische Guardian unter Berufung auf eine wissenschaftliche Arbeit, die am Mittwoch auf der Jahrestagung der International Society for Stem Cell Research in Boston vorgestellt wurde. Nie zuvor ist ein menschlicher Embryo ohne Keimzellen erzeugt worden.

Dem Bericht zufolge haben die Forschenden die Modell-Embryonen mit Hilfe von einer einzelnen Stammzelle geschaffen. Das Gewebe ähnelt frühesten Stadien der menschlichen Entwicklung – und erreichte den Beginn eines Entwicklungsmeilensteins, der als Gastrulation bekannt ist. Es ist der Punkt kurz bevor sich der Embryo von einer kontinuierlichen Zellschicht in die Bildung verschiedener Zelllinien verwandelt und so die grundlegenden Achsen des Körpers ausbildet.

Die Strukturen haben demnach weder ein schlagendes Herz noch die Anfänge eines Gehirns, enthalten aber Zellen, aus denen sich normalerweise die Plazenta, der Dottersack und der Embryo selbst bilden würden.

Synthetische Embryonen: Ethische und rechtliche Fragen offen

In naher Zukunft besteht keine Aussicht auf eine klinische Verwendung der synthetischen Embryonen. Noch nicht klar, ob diese Strukturen das Potenzial haben, über die frühesten Entwicklungsstadien hinaus weiter zu reifen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hoffen jedoch mit ihrer Arbeit einen entscheidenden Einblick in die Auswirkungen genetischer Störungen und die biologischen Ursachen wiederkehrender Fehlgeburten geben zu können.

Die Arbeit wirft jedoch auch grundlegende ethische und rechtliche Fragen auf, da die im Labor gezüchteten Gebilde nicht unter die geltenden Rechtsvorschriften fallen. In Großbritannien ist diese Forschung erlaubt, allerdings müssen aus Stammzellen erzeugte menschliche Embryonen spätestens nach 14 Tagen vernichtet werden.

Illegal wäre es dem Bericht zufolge allerdings, die künstlichen Embryonen in die Gebärmutter einer Patientin einzupflanzen.