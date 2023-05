Der Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, bekräftigte am Dienstag die Überlegenheit modernisierter russischer T-72-Kampfpanzer gegenüber dem M1 Abrams, nachdem am Montag angekündigt worden war, dass ukrainische Soldaten bald auf dem US-amerikanischen Panzer trainieren würden.



Kadyrow sagte, der Abrams sei wie ein Tretauto für Kinder und die verbesserte Version des T-72 sei die „echte Kraft“. Der T-72 „übertrifft ausländische Ausrüstung in Kampfkraft, Kontrolle, Schutz und Benutzerfreundlichkeit. Mit ihm ist jeder Angriff wie Angeln auf einer Yacht – ein Vergnügen!“ Kadyrow schrieb auf Telegram neben einem Video, in dem er im Turm des gepanzerten Fahrzeugs fuhr. „Mit einem solchen Panzer werden wir nach Kiew einmarschieren und die Entnazifizierung durchführen und gleichzeitig die Abrams wie Nüsse knacken!“

Pentagon-Pressesprecher Brigadegeneral. Pat Ryder gab am Montag in einem Briefing bekannt, dass ukrainische Soldaten mit der Ausbildung an 31 Panzern in Deutschland beginnen würden. „Ich kann bestätigen, dass die 31 M1-Abrams- Trainingspanzer in Grafenwöhr, Deutschland, eingetroffen sind, um sich auf die anschließende Ausbildung ukrainischer Panzerbesatzungen vorzubereiten“, sagte Ryder.

„Wie wir bereits besprochen haben, soll dieses umfangreiche Schulungsprogramm für ukrainische Besatzungen und Wartungspersonal sie auf ihre entscheidende Rolle bei der effektiven Bedienung des M1-Panzers und der Verteidigung des ukrainischen Volkes vorbereiten“, so Ryder.