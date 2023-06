Bei einem Treffen mit Korrespondenten und Militärbloggern gab der russische Präsident zu, dass die Armee mit einem Mangel an Flugzeugen und Drohnen konfrontiert sei.

Am Dienstag hat der russische Präsident Wladimir Putin Fragen von Fernsehkorrespondenten und Militärbloggern entgegen genommen, die über den Ukraine-Krieg berichten. Ein Reporter des Senders Zvezda, der vom russischen Verteidigungsministerium betrieben wird, fragte ihn, wie er sicherstellen wolle, dass die Armee die ukrainischen Streitkräfte durch die Bereitstellung ausreichend moderner Waffen überholt.

„Natürlich wurde während des militärischen Sondereinsatzes deutlich, dass viele Dinge fehlten. Dabei handelt es sich um hochpräzise Munition, Kommunikationsmittel“, antwortete Putin der offiziellen Abschrift der Diskussion auf der Website des Kremls zufolge. Der Korrespondent fragte weiter nach dem Thema Drohnen. „Ja, und Flugzeuge, Drohnen und so weiter. Wir haben sie – quantitativ leider nicht in ausreichender Menge“, gab der russische Präsident zu. „Und bis jetzt, wenn ich mit den Leuten spreche, die direkt an der Front stehen, brauchen sie ZALA (Anm.d.Red.: Drohnen), sie brauchen Gegenbatteriewaffen – sowohl größere als auch kleinere, effektivere. Obwohl diese gesunden Mittel recht effektiv sind, gibt es nur wenige davon und es ist schwierig, mit ihnen zu arbeiten.“

Gleichzeitig behauptete Putin, dass sich die Produktion von Waffen für den Ukraine-Krieg fast verdreifacht und sich bei der am meisten nachgefragten Ausrüstung sogar verzehnfacht habe. Zusätzlich verwies er auf westliche Waffenlieferungen in die Ukraine. „Es ist absolut sinnlos, dem Westen Vorwürfe zu machen, denn sie haben ihre eigenen geopolitischen Ziele in Bezug auf Russland, die sie niemals erreichen werden, niemals. Sie müssen es irgendwann erkennen“, sagte Putin. „Aber ich denke, dass sie nach und nach ein Bewusstsein dafür entwickeln werden“, warnte er.

Putin über Angriffe auf Belgorod: Söldner in Polen rekrutiert

Ein Reporter der Komsomolskaja Prawda bat den russischen Präsidenten, sich zur offensichtlichen Beteiligung ausländischer Freiwilliger an den jüngsten Angriffen auf Belgorod zu äußern. „Dort kämpfen tatsächlich polnische Söldner – Sie haben völlig Recht, da stimme ich Ihnen zu – und sie erleiden weitere Verluste“, antwortete Wladimir Putin. „Die Rekrutierung von Söldnern läuft – direkt in Polen, übrigens auch in anderen Ländern.“

Zudem bezeichnete der Kremlchef eine Verhängung des Kriegsrechts in Russland als unnötig. „Im ganzen Land irgendein besonderes Regime wie das Kriegsrecht auszurufen, macht überhaupt keinen Sinn, es gibt heute keine Notwendigkeit dafür“, sagte Putin. Die Frage war wegen des zunehmenden Beschusses der russischen Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine aufgekommen. Laut Putin dienten die Angriffe von ukrainischer Seite der Ablenkung, um Russland zu zwingen, Militär von der Front dorthin abzuziehen. Derzeit seien keine ukrainischen Soldaten mehr dort.