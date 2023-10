Kreml-Chef Wladimir Putin hat sich am Donnerstag auf dem politischen Waldai-Forum zum Flugzeugabsturz des toten Wagner-Chefs Jewgeni Prigoschin geäußert. Laut Putin wurden in den sterblichen Überresten der Absturzopfer Granatsplitter entdeckt. Der Leiter der Untersuchungskommission habe ihn vor wenigen Tagen darüber informiert, dass „Fragmente von Handgranaten“ in den Leichen der Absturzopfer gefunden worden seien, sagte Putin am Donnerstag. Zugleich versicherte er: „Es gab keine äußere Einwirkung auf das Flugzeug.“



In seiner Rede beim Waldai-Forum sprach der Kreml-Chef außerdem über die Nord-Stream-Sabotage und seinen Krieg in der Ukraine.



Mehr in Kürze.