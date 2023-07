Putin macht Andeutungen: Wird „Grauhaar“ neuer Wagner-Anführer?

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem Interview angedeutet, dass die Söldner der Wagner-Gruppe eine neue Führung erhalten könnten. Dem staatlich finanzierten russischen Nachrichtenportal Kommersant sagte Putin, er habe den Kämpfern der Söldnergruppe angeboten, künftig unter einem anderen Befehlshaber zu dienen. Dies wurde nach den Worten Putins aber von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin abgelehnt. Wagners Soldaten „hätten an einem Ort zusammengeführt werden und weiter dienen können“, sagte Putin.

Für die Söldner hätte sich dadurch „nichts geändert, sie wären von der Person geführt worden, die während der ganzen Zeit ihr eigentlicher Befehlshaber war“, sagte Putin. Bei der von Putin bei einem Treffen mit der Wagner-Gruppe am 29. Juni vorgeschlagenen Person handelte es sich um einen Wagner-Kommandeur mit dem Decknamen „Sedoi“ (Grauhaar), der in den vergangenen 16 Monaten die Söldner an der ukrainischen Front angeführt haben soll.

Prigoschin soll Putins Vorschlag abgelehnt haben

Zahlreiche anwesende Kommandeure hätten nach seinem Vorschlag mit dem Kopf genickt, der vorne sitzende Prigoschin habe den Vorschlag jedoch im Namen der Truppe abgelehnt, sagte Putin laut Kommersant. Bei dem Treffen sollten nach Angaben des Staatschefs „mögliche Lösungen“ für die Fortführung der Wagner-Gruppe nach dem Aufstand im Juni erörtert werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Wagner-Aufstand hatte die russische Führung inmitten des Ukraine-Konflikts erschüttert. Mehrere Stunden lang hatten Wagner-Kämpfer das Hauptquartier der russischen Armee in der Stadt Rostow am Don im Südwesten des Landes besetzt und waren Richtung Moskau vorgerückt. Der Aufstand endete am 24. Juni abends mit einer Vereinbarung unter Vermittlung des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko.