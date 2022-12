Putin schickt Scholz keinen Neujahrsgruß – Schröder bekommt Post

Biden und Macron bekommen keine Neujahrsgrüße vom russischen Präsidenten, und auch Scholz geht leer aus. An Ex-Kanzler Gerhard Schröder ging allerdings schon eine Grußbotschaft raus.

US-Präsident Joe Biden, der französische Staatschef Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werden nach Kremlangaben keine Neujahrsgrüße vom russischen Präsidenten Wladimir Putin bekommen – anders als der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder. „Wir haben keinen Kontakt zu ihnen“, erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag. „Und angesichts der ständigen unfreundlichen Handlungen, die sie unternehmen, wird der Präsident ihnen keine Grüße senden.“ Putin erhalte von den drei Politikern auch keine.

Anderen Spitzenpolitikern hat der russische Staatschef bereits ein frohes neues Jahr 2023 gewünscht. Nach Angaben des Kreml schickte Putin auch zwei früheren Regierungschefs seine guten Wünsche zum neuen Jahr: dem Sozialdemokraten Schröder und dem früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi.

Grußbotschaften schickte Putin nach einer am Freitag veröffentlichten Liste auch etwa an die Staats- und Regierungschefs in China, Türkei, Indien, Venezuela und Syrien.