Doha - Angesichts steigender Infektionszahlen im Land wünscht sich Gastgeber Katar ausschließlich geimpfte Fans bei der Fußball-WM 2022 (21. November bis 18. Dezember). Dies erklärte Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani am Freitag und kündigte an, mit den Herstellern der Impfstoffe Gespräche über entsprechende Möglichkeiten zu führen. „Wir möchten von ihnen wissen, wie wir sicherstellen können, dass jeder WM-Besucher vorher geimpft werden kann“, sagte Al-Thani.

Derzeit würden Programme entwickelt, um dies zu ermöglichen, fuhr Al-Thani fort, „wir werden hoffentlich in der Lage sein, eine COVID-freie WM durchführen zu können. Ferner hoffen wir, dass sich die Lage in der globalen Pandemie bald verbessert und diese ganz verschwindet“. Stand Freitag hatten sich von den 2,75 Millionen Einwohnern Katars 194.930 mit dem Coronavirus infiziert, bislang wurden 367 Tote in Verbindung mit dem Virus registriert. Der Golfstaat hatte vergangene Woche verstärkte Lockdown-Maßnahmen eingeführt.