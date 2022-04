Die Auslosung der Vorrunde für die Fußball-WM in Katar ist beendet. Deutschland spielt in Gruppe E und muss gegen Japan (23. November) und Spanien (27. November) antreten. Nicht alle Mannschaften, die an der WM teilnehmen, stehen bisher fest. Drei Teams müssen in Play-off-Spielen noch ermittelt werden. Davon ist auch die deutsche Gruppe betroffen. Der dritte Gegner von Hansi Flicks Mannschaft heißt demnach entweder Costa Rica oder Neuseeland (1. Dezember).

Übersicht der bisher ausgelosten Gruppen der WM 2022:

Gruppe A Katar

Holland

Senegal

Ecuador

Gruppe B England

USA

Iran

Wales, Schottland oder Ukraine

Gruppe C Argentinien

Mexiko

Polen

Saudi-Arabien

Gruppe D Frankreich

Dänemark

Tunesien

Vereinigte Arabische Emirate, Australien oder Peru

Gruppe E Spanien

Deutschland

Japan

Costa Rica oder Neuseeland

Gruppe F Belgien

Kroatien

Marokko

Kanada

Gruppe G Brasilien

Schweiz

Serbien

Kamerun