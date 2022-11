WM in Katar: Polens Nationalelf fliegt mit Kampfjet-Begleitung

Offizielle, Trainer und die Nationalspieler der polnischen Fußball-Nationalmannschaft steigen in den bereitstehenden Flieger nach Katar. Kampfjets werden sie begleiten.

Die polnische Fußball-Nationalmannschaft um Starstürmer Robert Lewandowski hat ihren Flug zur WM in Katar in Begleitung mehrerer Kampfjets angetreten. „Bis zur Grenze werden sie von polnischen F-16 eskortiert. Viel Erfolg!“, schrieb Polens Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Donnerstag auf Twitter. Dazu postete er ein Foto, das das Passagierflugzeug der Mannschaft über den Wolken und daneben einen Kampfjet des Typs F-16 zeigt.

Nasi piłkarze już w drodze na Mistrzostwa Świata w Katarze. Do granicy eskortują ich polskie F-16. Powodzenia! pic.twitter.com/8DLZbDMU06 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 17, 2022

Das polnische Nationalteam veröffentlichte Aufnahmen aus dem Inneren der Maschine mit Blick auf die Jets. Polen startet am Dienstag gegen Mexiko in die WM.

Gdy jesteś pilotem, ale również kibicem reprezentacji Polski! 😍🇵🇱#KierunekKatar pic.twitter.com/IZKpVyjBBD — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 17, 2022

🇵🇱 Na mundialu każdy wspiera naszą kadrę 💪#KierunekKatar pic.twitter.com/4aEOh9JuYb — Ekstraklasowe Przemyślenia (@EPrzemyslenia) November 17, 2022

Hintergrund sind Sicherheitsbedenken

Im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine war am Dienstag eine Rakete eingeschlagen. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. Zurzeit geht der Westen davon aus, dass es eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die zur Verteidigung gegen Angriffe des russischen Militärs eingesetzt wurde.