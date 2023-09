Erstmals Weltmeister: Das sind die ersten Reaktionen zum Titel unserer Basketballer

Mit einem 83:77-Sieg gegen Serbien gewann die deutsche Auswahl am Sonntagabend die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 – zum ersten Mal in ihrer Geschichte. In einem intensiven Spiel, dem wichtigsten Spiel der deutschen Basketballgeschichte, bewies sie gegen die serbische Auswahl all das, was sie außerdem zum einzig ungeschlagenen Team des Turniers machte. Die WM-Helden werden am Dienstag in Frankfurt am Main empfangen.

Das sind die ersten Reaktionen: Olaf Scholz (Bundeskanzler, bei X): „Weltmeister! Sensationell, historisch und so verdient. Herzlichen Glückwunsch.“

Nancy Faeser (Bundesinnenministerin, bei X): „Wow!! Weltmeister! Richtig stark! Eine unglaubliche Teamleistung. Herzlichen Glückwunsch!“

Annalena Baerbock (Bundesaußenministerin, bei X): „Was für ein Mega-Spiel. #Fantastisch. Herzlichen Glückwunsch.“

Basketball Bundesliga (bei X): „GERMAN BASKETBALL IS MAD SEXY. DEUTSCHLAND IST WELTMEISTER.“

DOSB (bei X): „Die deutschen Basketballer schreiben Sportgeschichte und sind erstmals #Weltmeister. Das Team vom @DBB_Basketball besiegte Serbien im Finale mit 83:77. Herzlichen Glückwunsch!“

Dirk Nowitzki (deutsche Basketball-Legende, bei X): „Weltmeister!!! Unfassbar! Was für ein Team!!!!!“

Toni Kroos (Fußball-Weltmeister 2014, bei X): „Es ist irre! So stolz!“

Jörg Roßkopf (Tischtennis-Bundestrainer): „Es ist natürlich eine absolute Sensation. Aber dieser Erfolg hatte sich in den letzten Jahren bereits angebahnt, da es eine tolle Mannschaft ist mit sehr, sehr guten Spielern, die in Amerika Fuß fassen konnten und in der NBA auch gut spielen. Das Halbfinale gegen die USA und nun auch das Finale zu gewinnen, ist wirklich ein echt tolles Ergebnis. Es ist wieder ein Weltmeistertitel für Deutschland, und das ist sehr, sehr cool.“

Die Pressestimmen nach dem deutschen WM-Sieg

Einige Medien in Serbien machten die Schiedsrichter für die Niederlage der Basketballer im WM-Finale gegen Deutschland zum Sündenbock.

Das Sportportal der Tageszeitung Blic: „Das sind die Leute, die Serbien heruntergemacht haben: ein Schiedsrichter-Trio, das nicht einmal ein Basketballspiel in irgendeinem Hinterhof hätte pfeifen dürfen, geschweige denn ein WM-Finale. (...) Im dritten Viertel entschieden sie zuungunsten unserer Mannschaft, die infolgedessen einen Punkterückstand aufzuholen hatte, der kaum aufzuholen war.“

Portal der Boulevard-Zeitung Kurir: „Serbien wurde im WM-Finale brutal um den Titel betrogen! Helden, wir sind stolz auf euch! Schändliche Schiedsrichter bestimmten, wer Weltmeister wurde.“

Nachrichtenportal nova.rs: „Nach dramatischem Spiel verliert Serbien im großen Finale. Die „Adler“ kehren auf heroische Weise mit Silber heim. (...) Nach einem großartigen Kampf und einem ausgeglichenen Spiel in der ersten Hälfte baute Deutschland einen 11-Punkte-Vorsprung aus. Doch das wunderbare Spiel von Aleksa Avramovic brachte die „Adler“ zurück ins Spiel.“