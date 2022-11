WM-Trikot auch dabei: Eckel-Erbe für über 200.000 Euro versteigert

Pressekonferenz zur Versteigerung des Nachlasses von Fußball-Idol Horst Eckel. Ein Auktionator hält die Fußballschuhe der Weltmeisterschaft von 1954 des verstorbenen Fußballspielers Horst Eckel in den Händen.

Das Erbe von Fußball-Idol Horst Eckel ist bei einer Einzelstück-Auktion in Mannheim für über 200.000 Euro versteigert worden. Das begehrteste Stück, das von Eckel im WM-Finale 1954 in Bern getragene Trikot wurde für 78.000 Euro an einen Telefonbieter versteigert. Seine WM-Goldmedaille brachte 76.000 Euro ein.

Unstimmigkeiten über WM-Trikot

Eckels Tochter Dagmar hatte Ende September die Versteigerung aufgrund der Bedürftigkeit ihrer Mutter Hannelore (85) als unausweichlich bezeichnet. Streit gab es darum, ob auch das Endspiel-Trikot Eckels versteigert werden darf. Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund erkennt die Kündigung des Leihvertrags durch Dagmar Eckel nicht an.

Der deutsche Stürmer und Kapitän Fritz Walter (M, oben) und sein Lauterer Teamgefährte Horst Eckel (r) werden nach dem Triumph im Fußball-WM-Finale im Berner Wankdorfstadion von begeisterten Anhängern vom Spielfeld getragen. dpa

Zuvor war der eigentlich anvisierte Verkauf der Gesamtsammlung des im Dezember 2021 gestorbenen Weltmeisters von 1954 für ein Mindestgebot von 280.000 Euro gescheitert.