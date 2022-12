WM: Uruguays Spieler attackieren Berliner Schiri Daniel Siebert 

Das Team von Uruguay ist bei der WM in Katar ausgeschieden. Der Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert, der das Spiel pfiff, wurde nach der Partie von den Spielern der Südamerikaner attackiert. Das Spiel gegen Ghana wurde zwar mit 2:0 gewonnen, doch es fehlte Uruguay genau ein Tor zum Weiterkommen. Siebert gab einen Elfmeter in der 92. Minute nicht und verhinderte so ein mögliches 3:0 für die Südamerikaner.

ZDF- Schiri-Experte Manuel Gräfe sagte während der Übertragung: „Das ist für mich ein klarer Strafstoß.“ Daniel Siebert wurde nach dem Spiel umringt, verfolgt und geschubst. Mehrfach fragte der ZDF-Kommentator, warum der Berliner nicht besser geschützt werde.