Woche startet mit Wolken und Regen in Berlin und Brandenburg

Potsdam -Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Montag auf Wolken und etwas Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, gibt es nur in Richtung Prignitz Auflockerungen. Regen fällt vor allem im Osten und Süden Brandenburgs sowie in Berlin bei 10 bis 13 Grad.