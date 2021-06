Berlin/Potsdam - Der Freitag wird in Berlin und Brandenburg heiß und sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, erreichen die Temperaturen 33 bis 37 Grad. In den Nachmittagsstunden gibt es einzelne Wolken am Himmel. Ab den Mittagsstunden weht ein mitunter frischer Wind. Die Nacht zum Samstag ist überwiegend wolkenlos mit Tiefstwerten zwischen 21 und 17 Grad.

Der Samstag wird unbeständig – teils sonnig, teils wolkig. In der zweiten Tageshälfte können örtlich Schauer und Gewitter auftreten. Diese bergen Unwetterpotential mit starkem Regen, Hagel und Sturmböen, so der DWD. Die Höchstwerte liegen bei schwülen 33 bis 37 Grad. In der Nacht lassen die Schauer nach, die Temperaturen sinken auf 21 bis 16 Grad.

Sonntag: Temperaturen können auf bis zu 38 Grad steigen

Auch am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. In den Nachmittagsstunden kann es örtlich zu Unwettern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 33 und 38 Grad.

Die kommende Woche bleibt unbeständig bei etwas niedrigeren Temperaturen.